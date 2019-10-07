ОНК Москвы требует решить проблему обеспечения очками слабовидящих заключенных

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы требует обеспечить слабовидящих заключенных очками для реализации их права на ознакомление с уголовными делами. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

"Пользоваться очками - это не вопрос комфорта заключенного, а его право, необходимость, продиктованная состоянием здоровья. Сейчас люди с плохим зрением не могут взять с собой в СИЗО очки, которые они носили на воле, так как по правилам оправа и стекла должны быть пластмассовыми", - напомнил он.

По словам Мельникова, очки, разрешенные правилами режима содержания, заключенные могут получить только в передаче от родственников. "Отсутствие очков затрудняет людям с плохим зрением возможность делать записи и знакомиться с материалами следствия, то есть фактически нарушает их право на защиту", - отметил ответственный секретарь ОНК.

Он добавил, что есть люди, которые не поддерживают связь с родственниками или приехали из других регионов, и таким заключенным получить разрешенные очки проблематично. "В связи с этим мы предлагаем ввести очки в перечень товаров, поставляемых ФГУП "Калужское" заключенным столичных СИЗО (интернет-магазин, через который арестанты делают заказы товаров), а если у человека нет денег, то предоставлять ему очки за счет бюджета", - сказал Мельников, отметив, что в этом интернет-магазине "недостаточный ассортимент товаров и завышенные цены".