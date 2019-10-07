Китайская компания планирует вложить $1 млрд в постройку "Сити" в Новой Москве

МЮНХЕН, 7 октября. /ТАСС/. Китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) планирует принять участие в строительстве административно-делового центра в поселке Коммунарка. Обсуждается возможность вложения со стороны компании $1 млрд, сообщил в понедельник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Общий объем этого проекта - около 4 млн кв. м, первая очередь - порядка 500 тыс. кв. м. Земельные участки уже находятся в аренде у "Мосинжпроекта", и буквально недавно мы обсуждали с генеральным директором компании CRCC возможность их участия в реализации первого этапа, он приезжал в Москву", - сказал он в рамках 22-й международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO REAL 2019.

По его словам, объем инвестиций со стороны китайской компании может составить $1 млрд. "Они были на площадке, изучили земельные участки, близость станций метро - это "Ольховая", "Коммунарка". Я думаю, что этот проект состоится, мы в начале ноября вместе с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллин, заммэра Москвы] выезжаем в Пекин для того, чтобы окончательно подвести итоги переговоров", - добавил Жидкин.

Застройка первой очереди начнется в 2020 году. Это станет одной из точек роста Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), которая даст импульс развитию новых территорий. Ранее Жидкин сообщал, что на реализацию проекта потребуется более 15 лет. Деловой центр "Коммунарка" разместится на земельном участке площадью в 550 га, на котором будет построено около 4 млн кв. м недвижимости, из них более миллиона кв. м придется на жилье, порядка 2 млн кв. м - на общественно-деловую застройку.

EXPO REAL 2019 проходит в Мюнхене с 7 по 9 октября. Мероприятие представляет собой международную B2B-платформу для налаживания деловых контактов и обсуждения международных и межотраслевых проектов, инвестиций и стратегий финансирования. В 2018 году в выставке приняли участие более 35 тыс. экспертов в сфере коммерческой недвижимости.