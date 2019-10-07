Открытие проекта "Куначество-2019" пройдет в КБР 7-14 октября

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Юноши из Ростовской области, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие в молодежном проекте "Куначество-2019", открытие которого состоится 7 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.

Проект основан на древнем кавказском обычае (куначестве) передавать мальчиков на воспитание в семьи друзей, нередко принадлежавшим к другим народам. По замыслу организаторов, проект направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий.

"В целях возрождения традиционных механизмов поддержания добрососедства и профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов в КБР министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР 7-14 октября планируется реализация республиканского молодежного проекта "Куначество-2019". В проекте примут участие 18 семей (9 принимающих и 9 направляющих), которые будут представлять разные народы и культуры КБР, КЧР и Ростовской области", - говорится в сообщении.

Проект предполагает проживание кунака (юноши) в другой семье в течение нескольких дней, ознакомление с традициями, бытом, участие в жизни семьи, а также в проводимых в населенном пункте молодежных мероприятиях. В понедельник состоится открытие проекта и знакомство кунаков, после которого они разъедутся по семьям.

"12-14 октября молодые люди соберутся и будут совместно проживать в лагере кунаков, где им подготовили насыщенную программу, которая завершится экскурсией на Голубые озера. Участниками проекта станет молодежь в возрасте 16-17 лет", - уточняется в сообщении.

Проект "Куначество" реализуется с 2009 года, за это время познакомились более 320 подростков из регионов СКФО и субъектов Центральной России, в 2015 году проект приобрел статус международного - детей из КБР принимали в турецком Трабзоне.