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В Минздраве заявили, что вейпы в России могут запретить в течение двух-трех лет

Ранее в США сообщили, что причиной смерти 18 американцев стали заболевания, вызванные курением вейпов
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вейпы в России могут запретить в отдаленной перспективе. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник высказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.

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"Я думаю, что в отдаленной перспективе - да [запрет возможен]. Но отдаленная перспектива - это два-три года", - сказал он в ответ на вопрос, возможен ли запрет вейпов в стране.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сделал заявление, что причиной смерти 18 американцев стали заболевания, вызванные курением вейпов. Общее число заболевших из-за вейпинга в Америке превысило 1 тыс. человек.

Киселев-Романов уточнил, что для запрета вейпов в России сначала потребуется, чтобы американские коллеги собрали доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти 18 человек в США стали заболевания, вызванные именно курением вейпов.

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