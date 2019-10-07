Совфед предложил Минфину финансировать в 2020 году из бюджета лечение трех редких болезней

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Минфин письмо с предложением передать в 2020 году на федеральный уровень финансирование по лечению еще трех видов орфанных (редких) заболеваний, сообщил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Мы подготовили принципиальное решение, [спикер СФ] Валентина Ивановна [Матвиенко] отправила письмо в Министерство финансов РФ по передаче следующих трех нозологий из 19, цена вопроса - 12 млрд рублей. Почему трех? Потому что для лечения этих трех орфанных заболеваний используются те же лекарственные препараты, которые уже закупаются в РФ. Логика в том, чтобы не закупать новые лекарственные препараты, а увеличить количество тех, которые уже закупаются", - сказал Рязанский на заседании комитета в понедельник.

В конце июля 2018 года Совет Федерации одобрил закон о расширении перечня орфанных заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается за счет федерального бюджета. На тот момент из федеральной казны финансировалась покупка лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу "Семь высокозатратных нозологий". Препараты по еще 24 нозологиям должны были закупаться за счет региональных бюджетов. Инициатива расширила программу "Семь нозологий" на еще пять наиболее затратных заболеваний.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил предложения по финансированию лечения всех орфанных заболеваний, в которых просит Минфин заложить расходы на эти цели в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Матвиенко на прошедших в пятницу парламентских слушаниях по проекту бюджета призвала первого вице-премьера РФ Антона Силуанова и сенаторов в 2021 году закрыть вопрос с финансированием лечения всех видов орфанных заболеваний за счет федерального бюджета.