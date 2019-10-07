Минпросвещения: обновленные школьные стандарты улучшат позиции образования России в мире

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), принятие которых ожидается до конца текущего года, позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Их конкретизация сделает работу школьных педагогов более понятной с точки зрения достижения предметных результатов, а родители смогут понять, чему их ребенка учат в том или ином классе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Комитет гражданских инициатив и эксперты в области образования ранее опубликовали заявление, в котором предложили наложить мораторий на внедрение новых ФГОС. Как сообщил ТАСС академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, подписавшийся под документом, изложенные в новых стандартах предложения носят, в частности, имитационный характер, снижают конкурентоспособность учебных материалов. Кроме того, разговоры о том, что действующие стандарты устарели, ни на чем не основаны, поскольку нет объективных исследований результатов их внедрения, полагает он. Также подписавшиеся указывают на архаичный характер ФГОС, а жесткая фиксация учебного материала делает невозможным персонализацию образования и учет индивидуальных особенностей школьника.

"Обновленные ФГОС позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Конкретизация требований поможет педагогам, сделает их работу более понятной, как с точки зрения ее постановки в рабочих программах по предмету, так и с точки зрения достижения предметных результатов. Залог и условия поступательного повышения качества общего образования: сплав системных знаний по предмету и способности их использования на практике в повседневной жизни, на что также нацелен обновленный проект", - отметили в пресс-службе.

В министерстве уверены, что конкретизация образовательных стандартов сделает этот документ более понятным для родителей и позволит ответить на вопрос, "чему ребенка учат в том или ином классе".

База для стандартов

В Минпросвещения также рассказали, что "сегодня проводится большое число исследований, направленных на получение актуальной информации о результативности функционирования системы общего образования". В качестве примеров таких исследований в министерстве привели всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования, которые ежегодно проводятся Рособрнадзором, а также международные сравнительные исследований качества образования, координатором которых выступают международные институты, например, Организация экономического сотрудничества и развития.

"Большая часть результатов этих исследований известна и регулярно рассматривается в рамках деятельности научных институтов, подведомственных Минпросвещения, экспертных, консультативных и совещательных органов министерства", - уточнили в пресс-службе.

Разработка ФГОС может осуществляться как по заказу федерального органа исполнительной власти, так и в инициативном порядке. Так, добавили в Минпросвещения, обсуждаемые ФГОС начального общего и основного общего образования были разработаны в инициативном порядке и внесены в министерство на рассмотрение ведущими педагогическими вузами страны: Российским государственным педагогическим университетом, Московским педагогическим государственным университетом и Московским городским педагогическим университетом.

Имитации нет

С критикой в отношении ФГОС не согласен ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. По его словам, в новых стандартах "присутствует содержание, никакой имитации нет".

"Сейчас как раз присутствует содержание, и это реальная картина того образовательного процесса, который мы предлагаем. Я за этим всем вижу попытку политизировать всю эту ситуацию. Зачастую многие даже не обращались к самому тексту, а мы на всех этапах принимали участие в разработке стандартов, и я ответственно заявляю, что как раз сущностные, содержательные вещи есть", - сказал ТАСС Лубков.

Также ректор МПГУ не согласен с тем, что новые ФГОС архаичны. "Это такой ярлык, который имеет такую негативную коннотацию. Я считаю, что как раз в здоровом консерватизме и есть наше продвижение вперед. Потому что мы не перешагиваем через некоторые этапы, а, напротив, пытаемся органично и, если хотите, гармонично эту нашу настройку в системе общего школьного образования провести", - отметил Лубков.

По его словам, надо "последовательно и системно опираться на то, что уже сделано, и вводить определенную корректировку и продвигаться вперед". Также он отметил, что вариативность "как была, так и остается". "И очень много зависит о того, как учитель может тот или иной предмет, особенно касаясь гуманитарных, или тему преподнести, показать многозначность, многосторонность. И я думаю, что это не должно никоим образом повлиять на вариативность", - добавил ректор.

Стандарты прошлого

Под заявлением против новых стандартов подписалось более 20 членов Комитета гражданских инициатив, в том числе телеведущие Юлий Гусман, Владимир Познер, а также эксперты в области образования, среди которых Ямбург, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский.

Как отметил Адамский, новые ФГОС предлагают закрепить результативность образования, которая сложилась в XIX - начале XX века, когда ключевыми были объем и набор формальных сведений, количество произведений, алгоритмы решения задач, даты исторических событий, названия произведений и так далее.

"Для индустриального периода - это вполне нормальная история, - подчеркнул Адамский. - Экономика и те социальные отношения, которые сложились сейчас и будут завтра, требуют других результатов образования как способов социализации человека. В частности, [они требуют освоения] цифровых компетенций, информационных, коммуникационных".

По его словам, в структуре стандарта, кроме требований к программе, должны быть еще требования к условиям реализации. "В этом смысле стандарт должен содержать финансовые механизмы, которые точно должны обеспечить выполнение этого стандарта", - считает Адамский.