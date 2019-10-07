Песков сообщил, что Трамп еще не поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что президент России за два с половиной часа провел 10 телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, российский лидер не только принимал поздравления с днем рождения, но и обсуждал насущные вопросы.

"У Путина сегодня день рождения, он с родными и друзьями встречает этот праздничный для него день", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "с 10 утра президент принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег".