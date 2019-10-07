Песков сообщил, что Трамп еще не поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что президент России за два с половиной часа провел 10 телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, российский лидер не только принимал поздравления с днем рождения, но и обсуждал насущные вопросы.
"У Путина сегодня день рождения, он с родными и друзьями встречает этот праздничный для него день", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "с 10 утра президент принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег".
"Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, помимо поздравлений, естественно, каждый раз [собеседники] затрагивают и рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов. Поэтому первая половина дня [у главы государства] фактически носит и рабочий характер", - отметил Песков. По его данным, к 12:30 мск Путин провел 10 телефонных разговоров. Пресс-секретарь президента пока не перечислил лидеров, с которыми пообщался президент РФ, но пообещал позже предоставить подробную информацию.
7 октября Путину исполнилось 67 лет. Как ранее сообщал Песков, этот день глава государства "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". Накануне 67-летия Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где собирал грибы и любовался осенней природой. Фотоотчет об этой поездке опубликован на сайте Кремля.