Митинги и пикеты "За достойный труд!" прошли в 13 населенных пунктах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Согласованные митинги и пикеты профсоюзов во Всемирный день действия "За достойный труд!" прошли в понедельник в 13 населенных пунктах Приморья. Работники выступили против сокращения на предприятиях и понижения зарплат, сообщила ТАСС заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморья (ФППК) Нина Зиновьева.

"Сегодня в Приморье состоялось три митинга и десять пикетов, в них приняли участие около 7 тыс. человек. Самой массовой стала акция в Арсеньеве... в ней приняли участие около 2 тыс. человек", - сказала Зиновьева.

По информации профсоюза градообразующего авиазавода Арсеньева "Прогресс", в течение 2019 года 220 работников предприятия получили уведомления о сокращении по причине отсутствия загрузки. О предстоящем сокращении уведомлена Федерация независимых профсоюзов. По ее данным, на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, а в январе 2019 года - уже 5 945 человек. Согласно информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства.

По данным ФППК, акции в понедельник прошли во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Чугуевке и других населенных пунктах. Также акция состоялась в Большом Камне, где находится Дальневосточный завод "Звезда", многие его работники с августа переведены на неполный рабочий день, и люди опасаются возможной безработицы. Пресс-служба завода сообщала, что эти меры вызваны недостаточной загруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Основным же требованием всех акций стало сохранение районного коэффициента к зарплате на прежнем уровне.

Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) 5 сентября обратила внимание на намерение краевой администрации снизить районный коэффициент к зарплатам бюджетников в Приморье с 1,3 до 1,2. По мнению представителей ФППК, это отразится на материальном положении работников. Администрация в свою очередь заверила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%. Кроме того, это позволит направить в социальную сферу региона дополнительно 1,5 млрд рублей

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности, ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62. Дальневосточный завод "Звезда" входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, это градообразующее предприятие Большого Камня. Завод - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.