Медики среднего звена провели общенациональную акцию протеста в Софии

СОФИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Общенациональная акция протеста медицинских работников среднего звена прошла в понедельник в Софии. По оценке корреспондента ТАСС, у здания правительства Болгарии собралось около полутора тысяч человек, которые приехали на акцию из разных болгарских городов.

Основное требование протестующих - повсеместное повышение заработной платы, выравнивание вознаграждения в частных и государственных лечебных заведениях и дополнительная оплата ночного труда. "Не принуждайте нас покидать Родину! Хотим остаться и работать здесь!", "Будущее для медиков сегодня", "Решение проблем сегодня" - было написано на плакатах.

"Мы болеем и умираем на рабочих местах, но видим полное безразличие к решению наших проблем", - заявляли выступающие, требуя единого финансового стандарта для всех лечебных учреждений. Медики настаивают, чтобы начальная зарплата медицинских сестер была 900 левов (около €450), а не нынешние 600 левов (около €300).

Министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев встретился с участниками акции протеста, а потому на брифинге сообщил, что в 2020 году на нужды здравоохранения будет дополнительно выделено 200 млн левов (около €100 млн), большая часть из них пойдет на увеличение заработной платы.

Движение транспорта в центральной части Софии из-за демонстрации было частично блокировано.

Акция медиков была организована при поддержке профсоюзных организаций, полиция ее проведению не мешала.