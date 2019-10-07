Песков: Путин в курсе дела Прокопьевой, но это не вопрос президентской повестки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, но это не является темой его повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Путин относится к данному делу.

"В данном случае это не вопрос, который касается президента. Он в курсе, но это не тема для президента", - сказал Песков.

5 февраля в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"), ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске". В октябре 2018 года при взрыве в здании архангельского управления ФСБ погиб один человек.

В защиту Прокопьевой выступили, в частности, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.