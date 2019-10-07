Патриарх Кирилл: церковно-государственное сотрудничество идет на пользу обществу России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравление с днем рождения, выразив уверенность, что взаимодействие церкви и государства идет на пользу российскому обществу. Текст поздравления опубликовал в понедельник на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения <…> Надеюсь, что плодотворное церковно-государственное сотрудничество, сложившееся в нашей стране, будет и впредь способствовать патриотическому воспитанию молодежи, нравственному оздоровлению общества, укреплению межнационального и межрелигиозного мира, созиданию гражданского согласия", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

Предстоятель Русской церкви отметил чуткое отношение президента к ее деятельности. "Хотел бы выразить вам глубокую и сердечную признательность за неизменное внимание к жизни Русской православной церкви, за деятельную поддержку ее начинаний на ниве просвещения, молодежного служения и благотворительности, храмоздательства [строительства храмов] и сохранения богатейшего духовного и культурно-исторического наследия нашего народа", - отмечается в поздравлении.