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Кобылкин представил коллективу Рослесхоза нового главу

Как отметил министр природных ресурсов и экологии, Сергей Аноприенко привык принимать ответственные решения и работать на результат

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин представил коллективу Рослесхоза нового главу Сергея Аноприенко, отметив его принципиальность и умение "работать на результат".

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Что известно о новом руководителе Рослесхоза Сергее Аноприенко

"Новым заместителем главы Минприроды России - руководителем Рослесхоза стал Сергей Михайлович Аноприенко. Сергей Михайлович ранее замещал должность заместителя руководителя Росимущества, до этого много лет проработал в ведомстве на разных руководящих направлениях. Человек опытный, принципиальный, привык принимать ответственные решения и работать на результат", - отметил Кобылкин, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Министр также подчеркнул, что в период, когда лесная отрасль требует кардинальных изменений, на руководителя и на весь коллектив возложены крайне важные задачи.

Аноприенко был назначен заместителем главы Минприроды России - руководителем Рослесхоза распоряжением правительства РФ 30 сентября. Ранее он занимал пост замглавы Росимущества. Во главе Рослесхоза Аноприенко сменил врио руководителя ведомства Михаила Клинова.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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