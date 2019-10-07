Нацмедпалата попросила увеличить финансирование здравоохранения не менее чем до 6% ВВП

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Национальная медицинская палата (НМП) предлагает Госдуме рассмотреть возможность увеличения государственного финансирования здравоохранения в России с 3,5% до не менее 6% ВВП, уделив при этом особое внимание финансированию первичного звена при формировании бюджета здравоохранения, говорится в проекте "Решения VII съезда НМП", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Государственной думе Федерального собрания увеличить государственное финансирование здравоохранения не менее чем до 6% ВВП. При формировании бюджета здравоохранения на ближайшие пять лет особое внимание уделить финансированию первичного звена здравоохранения с упором на профильные мероприятия", - говорится в тексте проекта.

Правительству России также рекомендуется на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ разработать систему финансирования мер по ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении с распределением ответственности между федеральным центром и регионами.

"С целью решения проблемы привлечения и закрепления специалистов в первичном звене здравоохранения в сельской местности рассмотреть вопрос о двукратном увеличении окладов по отдельным специальностям (должностям). Обратить особое внимание на вопрос подготовки среднего медперсонала для работы в отдаленных местностях и сельских населенных пунктах", - отмечается в документе.

Национальная медицинская палата также считает необходимым провести анализ и корректировку тарифов обязательного медицинского страхования, не покрывающих реальных расходов лечебно-профилактических учреждений на диагностику и лечение пациентов.

VII съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве с 7 по 8 октября. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы российского здравоохранения.