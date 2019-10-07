{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нацмедпалата попросила увеличить финансирование здравоохранения не менее чем до 6% ВВП

Особое внимание призвано уделить финансированию первичного звена при формировании бюджета здравоохранения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Национальная медицинская палата (НМП) предлагает Госдуме рассмотреть возможность увеличения государственного финансирования здравоохранения в России с 3,5% до не менее 6% ВВП, уделив при этом особое внимание финансированию первичного звена при формировании бюджета здравоохранения, говорится в проекте "Решения VII съезда НМП", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Государственной думе Федерального собрания увеличить государственное финансирование здравоохранения не менее чем до 6% ВВП. При формировании бюджета здравоохранения на ближайшие пять лет особое внимание уделить финансированию первичного звена здравоохранения с упором на профильные мероприятия", - говорится в тексте проекта.

Правительству России также рекомендуется на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ разработать систему финансирования мер по ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении с распределением ответственности между федеральным центром и регионами.

"С целью решения проблемы привлечения и закрепления специалистов в первичном звене здравоохранения в сельской местности рассмотреть вопрос о двукратном увеличении окладов по отдельным специальностям (должностям). Обратить особое внимание на вопрос подготовки среднего медперсонала для работы в отдаленных местностях и сельских населенных пунктах", - отмечается в документе.

Национальная медицинская палата также считает необходимым провести анализ и корректировку тарифов обязательного медицинского страхования, не покрывающих реальных расходов лечебно-профилактических учреждений на диагностику и лечение пациентов.

VII съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве с 7 по 8 октября. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы российского здравоохранения.

Теги
Россия
Северный Кавказ
Медтехнику на 260 млн рублей закупят для первичных сосудистых центров Дагестана
Планируется приобрести оборудование для ранней медицинской реабилитации, функциональные кровати, электрические подъемники для перемещения пациента, столы для кинезотерапии
Читать полностью