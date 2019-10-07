Власти Москвы потребовали через суд более 58 млн рублей от дома моды Вячеслава Зайцева

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с компании "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из данных на сайте картотеки арбитражных дел. Материалы иска на сайте суда пока не опубликованы.

"Истцы: Департамент городского имущества города Москвы <...> Ответчики: ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева" <...> Сумма исковых требований - 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек", - сообщается в материалах на сайте картотеки арбитражных дел.

Как сообщил ТАСС источник в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате. ТАСС запросил комментарий представителя модельера.

Представитель Зайцева отказался от комментариев. "Московский дом моды не в курсе данной информации. Исходя из этого мы не можем дать никаких комментариев", - сказал собеседник агентства.

Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996).

Дом Моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев стал его художественным руководителем в 1982 году, а в 1988 году - директором. Мастер создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture. В числе наиболее известных - "1000-летие Крещения Руси" (1987-1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), меховая коллекция "Прозрение" (1999), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006).

В новость были внесены изменения (15:24 мск) — добавлены подробности по тексту.