СМИ: в Австрии пассажирам будут платить премиальные за проезд на автобусе

ВЕНА, 7 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Власти австрийской федеральной земли Бургенланд начнут выплачивать бонусы жителям за проезд на общественном транспорте. Как сообщило издание Kronen Zeitung, выплата премиальных начнется с 2020 года.

Правительство этого региона Австрии разработало программу по стимулированию проезда на автобусе ради сохранения климата. Эко-бонус будет выплачиваться всем горожанам, которые пользуются общественным транспортом вместо личного автомобиля. Размер бонуса будет зависеть от протяженности маршрута поездки. Максимальная субсидия в год не будет превышать €150.

"Финансовая разгрузка позволит сосредоточить внимание на людях, которые во время поездок на работу делают ставку на экологию", - отмечают авторы инициативы, представители региональных властей Кристиан Илледитс и Астрид Айзенкопф. По их словам, большая часть жителей региона вынуждена добираться на рабочее место на транспорте. Именно поэтому программа эко-бонуса должна создать благоприятные условия для проезда от дома на работу на автобусе с целью сохранения климата.

Премиальные начнут выплачивать пассажирам с 1 января 2020 года при поездках на расстояние от 20 км и выше. Минимальный размер эко-бонуса составит €39, максимальный - до €150 в год.