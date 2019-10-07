Районная прокуратура Башкирии заблокировала более 100 сайтов с запрещенной информацией

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Нуримановского района Башкирии заблокировала более 100 сайтов, распространяющих запрещенную информацию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Прокуратура Нуримановского района Республики Башкортостан в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. По результатам проверки прокурор района добился судебных решений о блокировке информационных ресурсов. Решения суда исполнены, доступ к 123 интернет-сайтам заблокирован", - говорится в сообщении.

Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространять данные, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Эти же сайты были в свободном доступе. "Пользователям предоставлялась возможность купить паспорта граждан России, водительские удостоверения, медицинские справки, электроудочки, магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ, а также редкие виды животных, занесенные в Красную книгу", - добавили в пресс-службе.