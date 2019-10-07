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На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

По информации агентства УНИАН, мать детей ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил, чтобы принести необходимые для ухода за девочками средства

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом, родившиеся 28 сентября в украинских Черновцах, - скончались в больнице. Об этом в понедельник сообщили в Областной детской больнице города.

"Девочки умерли вечером в субботу", - процитировало агентство УНИАН сообщение медицинского учреждения.

Как пишет издание, мать детей ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил, чтобы принести необходимые для ухода за девочками средства.

Местное издание "Черновецкий проминь" в понедельник сообщило со ссылкой на информацию от главного врача больницы Николая Чепиля о том, что сиамские близнецы с момента рождения пребывали на искусственной вентиляции легких "и шансов на выживание у них не было".

Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября. На третий день они были перевезены в Областную детскую больницу. У их матери это была первая беременность. По словам главного врача черновецкого роддома №2 Альберта Курицына, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако их мать отказалась от прерывания беременности по религиозным убеждениям.

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