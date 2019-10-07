Бастрыкин поддержал регламентацию понятия "врачебная ошибка" в законодательстве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ поддерживает разработку законопроекта, регламентирующего понятие "врачебная ошибка". Об этом в понедельник на открытии съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (НМП) сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Это очень правильный шаг, чтобы законодатели с помощью экспертов дали нам, юристам, понятие врачебной ошибки, - сказал Бастрыкин. - Что это такое, каково содержание этого понятия, каковы пределы этого понятия, как наступает ответственность за эту ошибку".

Глава СК подчеркнул, что "врач имеет право на ошибку". "Возникает проблема: где это действительно ошибка, когда врач не мог осознавать... возможные последствия, и где это преступная небрежность", - отметил Бастрыкин.

Ранее участники межведомственной рабочей группы НМП и СК подготовили проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи") и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности"). Медицинское сообщество плохо отнеслось к данной инициативе, потому что посчитало, что это ужесточение наказания медиков по отношению к тому, что было, заявлял президент НМП Леонид Рошаль. По мнению врачебного сообщества, за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме.

Позднее СК сообщал, что рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ.

Оправдательные приговоры

Бастрыкин также добавил, что почти 160 уголовных дел о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи в 2019 году были направлены в суд, оправданы двенадцать медицинских работников.

"За первое полугодие 2019 года 1227 [уголовных дел] возбуждено, 158 уголовных дел отправлено в суд, оправдано 12 медицинских работников", - сказал он, добавив, что Следственный комитет "никаких врачебных политических дел не возбуждает" и не планирует.

Бастрыкин рассказал, что с 2015 года число обращений граждан и самих медицинских организаций о ненадлежащем качестве оказания медпопомощи растет, однако лишь каждое шестое такое обращение доходит до суда. Остальные уголовные дела, по словам Бастрыкина, прекращаются за отсутствием криминального состава врачебной ошибки.

Он отметил, что в 2018 году было возбуждено 2029 уголовных дел, из них до суда дошли 265 дел, 21 медицинский работник был оправдан.