РПЦ приняла в свою юрисдикцию бывший экзархат русских церквей Константинополя

СЕРГИЕВ ПОСАД, 7 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) приняла в понедельник в свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе, которые обратились с соответствующей просьбой к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Об этом написал в телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Священного синода РПЦ в Троице-Сергиевой лавре.

"Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции", - отметил он.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже.

Приходы архиепископии расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.