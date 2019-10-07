Суд 21 октября проведет беседу по иску к властям Москвы из-за системы видеофиксации лиц

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Савеловский районный суд получил иск от москвички Алены Поповой к полиции и мэрии с требованием признать незаконным использование системы видеоидентификации лиц на улицах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"В Савеловский районный суд Москвы поступило тадминистративное исковое заявление Поповой А. В. к ГУ МВД России по Москве, департаменту информационных технологий Москвы и управлению Роскомнадзора по ЦФО об обжаловании действий органов власти по применению городской системы видеонаблюдения и технологии распознавания лиц", - сказали в суде.

Истица просит признать незаконным действия ответчиков по применению технологии распознавания лиц на территории Москвы, обязать их воздержаться от применения этой технологии и удалить ее биометрические данные из базы данных городской системы видеонаблюдения. "Административный иск принят к производству, по нему назначена подготовка на 21 октября в 14:05 мск",- заключили в пресс-службе.

Ранее об иске Поповой к мэрии ТАСС сообщил адвокат Дарбинян, который представляет ее интересы. Согласно сведениям, которые имеются в базе данных суда, адвокат подал этот иск еще в августе, однако тогда он не был принят и возвращен заявителю. Однако позже юрист подал повторный иск, который сейчас зарегистрирован канцелярией суда.

Как ранее сообщали журналистам в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая поможет властям города и правоохранительным органам в вопросах обеспечения безопасности.