В пермской колонии заключенный забрался на вышку, требуя встречи с прокурором

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Осужденный исправительной колонии №9 города Соликамск в Пермском крае устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по региону.

"К нам в ГУФСИН по Пермскому краю поступил сообщение о том, что один из осужденных забрался на вышку, на которой размещена видеокамера, он туда забрался с требованием вызвать представителя прокуратуры. На место незамедлительно выехали сотрудники нашего главного управления и сотрудники местной прокуратуры. Требования осужденного и обстоятельства происшествия уточняются", - сказала собеседница агентства, добавив, что мужчина слез с вышки по прибытию прокурора в колонию.

Информацию об инциденте, о котором стало известно в понедельник из социальных сетей, проверил и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. "Данный инцидент в очередной раз показал, что в ИК-9 есть значительные недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осужденных", - приводятся слова омбудсмена на его сайте.

22 сентября в этой же колонии произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. Следователи возбудили уголовное дело против двух осужденных по подозрению в изнасиловании сокамерника, еще одно уголовное дело завели в связи с халатностью, которую допустили сотрудники колонии.