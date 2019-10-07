Врачи из Северной Осетии пройдут стажировку в ведущих российских клиниках

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Девять врачей из Северной Осетии пройдут обучение в ведущих российских клиниках, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"Достигнута договоренность с Российской медицинской академией непрерывного профильного образования о возможности обучения в ведущих клинических базах девяти врачей из Северной Осетии. Договоренность будет юридически закреплена соответствующим соглашением о сотрудничестве между регионом и федеральным центром", - говорится в сообщении.

На стажировку будут направлены специалисты в области нейрохирургии, неврологии, кардиологии, эндоскопии, а также анестезиологи-реаниматологи. "Врачи из Северной Осетии смогут овладеть передовыми формами и технологиями лечебной деятельности с применением последних достижений медицинской техники", - говорится в сообщении.

В ближайшее время два врача из республики пройдут стажировку в Рязанском государственном медицинском университете и в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена. Также изучается возможность направления детского нейрохирурга в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко.