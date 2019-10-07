Закон о нормах создания алфавитов коренных народов планируют принять в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Закон, дающий право правительству РФ разрабатывать порядок и правила создания алфавитов коренных народов России, планируется принять в 2020 году. Сейчас идет его согласование в профильных министерствах, сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в Ханты-Мансийске на Всероссийском форуме национального единства.

"Чтобы разработать алфавит, нужны соответствующие полномочия у профильных министерств и ведомств. Мы наделяем правительство РФ таким полномочием, чтобы определить порядок и правила, кто и как должен заниматься разработкой алфавитов и какие ресурсы должны быть на них затрачены. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в министерствах. Ожидается, что законопроект будет принят в 2020 году", - сказал Гильмутдинов на круглом столе комитета Госдумы по делам национальностей, который посвящен обеспечению гарантий прав и защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Единые правила по созданию алфавитов языков коренных народов в России отсутствуют. Это приводит к трудностям при создании учебников. В частности, единый алфавит отсутствует у народов ханты и манси, проживающих в Югре.

Всероссийский форум национального единства проходит в Ханты-Мансийске с 7 по 10 октября. По информации властей Югры, в форуме принимают участие около 700 человек из большинства регионов России и ближнего зарубежья - представители власти, некоммерческих организаций, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной политики.