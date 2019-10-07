Легойда: "Русский экзархат" сохранит особенности своего управления и богослужения

СЕРГИЕВ ПОСАД, 7 октября. /ТАСС/. Приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию. Об этом рассказал журналистам в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви, решившего принять в свою юрисдикцию обратившихся священнослужителей архиепископии.

"За годы существования в архиепископии сложились свои традиции, которые касаются богослужебной, пастырской, календарной жизни. Все это учитывается в данном решении, и все традиции архиепископии, которые важны для пастырей и прихожан, сохраняются", - сказал он.

По словам Легойды, Синод также принял решение сохранить финансовую автономию архиепископии, а юридические отношения будут проводиться по законам тех стран, где расположены ее приходы. "Архиепископия сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует", - процитировал руководитель Синодального отдела один из пунктов решения Синода.

Он также отметил, что это решение преодолевает историческое разделение, которое произошло в русском православии после 1917 года. "Это и есть постановление, о котором мы говорим как об историческом решении, которое с одной стороны прекращает церковное разделение оказавшихся за рубежом приходов Русской православной церкви, а с другой стороны - присоединяет к Московскому патриархату интереснейшую традицию Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции <...> Это те люди, которые благодаря миссионерской, просветительской деятельности русских пастырей, оказавшихся за рубежом, пришли в архиепископию. Это не только восстановление исторического единства, но это - и результат пастырских усилий наших священников и мирян в Западной Европе", - подчеркнул Легойда.

Он добавил, что после заседания Синода состоялся телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Архиепископии архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето). "Святейший патриарх после заседания Синода позвонил архиепископу Иоанну, поблагодарил его за пастырские усилия по претворению в жизнь этого решения, а архиепископ Иоанн поблагодарил святейшего патриарха и членов Священного синода за принятые решения", - сказал Легойда.