Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальное звание полиции, будут обязаны носить отличительные нагрудные жетоны, образец и описание которых опубликованы в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе. Нагрудный жетон будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75х60 мм. Он будет разделен на три части - основание, накладка в виде геральдического знака - эмблемы войск национальной гвардии России, и накладки с кодом знака.

Согласно описанию, в центральной части основания помещена эмблема войск национальной гвардии РФ, под которой располагается накладка с кодом нагрудного знака. Вокруг центральной части основания помещена надпись "Войска Национальной гвардии Российской Федерации". В документе отмечается, что шрифт кода жетона будет вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета.

Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется. Росгвардия пообещала изучить инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в предстоящую осеннюю сессию намерен проработать вопрос об упрощении порядка идентификации сотрудников Росгвардии. По словам парламентария, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться.