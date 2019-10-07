Патриарх Кирилл: воссоединение Русской церкви стало результатом изменений в Европе

СЕРГИЕВ ПОСАД, 7 октября. /ТАСС/. Воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) стало результатом серьезных изменений в жизни как Западной Европы, так и РПЦ. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в понедельник после заседания Священного синода РПЦ, принявшего решение о принятии в юрисдикцию церкви священнослужителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

"Парижская церковная эмиграция прошла очень сложный путь от конфронтации с Русской церковью, опять-таки порожденной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата. Мы все прошли соответствующий путь. Это стало возможно и потому, что многое изменилось в Западной Европе, и потому, что очень многое изменилось в жизни нашей страны и нашей церкви", - сказал он.

По мнению предстоятеля РПЦ, воссоединившее церковь решение Синода стало историческим. "Эта архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной. <…> Я хотел бы поздравить наших братьев и сестер в Западной Европе и всех нас с воссоединением оставшейся до недавнего времени отделенной от Русской православной церкви частью с ее матерью", - заключил патриарх.