Рязанский бизнесмен назначил награду за помощь в раскрытии убийства ветерана и его жены

РЯЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Рязанский бизнесмен заплатит полмиллиона рублей за информацию, которая поможет в раскрытии убийства 91-летнего участника Великой Отечественной войны и его супруги, которое произошло вечером 26 сентября. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил в понедельник губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Больше недели назад произошло циничное и бесчеловечное резонансное преступление - в Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жену. Следственный комитет ведет расследование: к рязанским специалистам подключились коллеги из криминалистического центра СК России. Но преступники еще на свободе. Следствию решил помочь меценат - он заплатит 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления", - написал глава региона.

По данным губернатора, сейчас Следственный комитет ищет записи видеорегистраторов, которые могут помочь раскрыть преступление.

27 сентября СУ СК РФ по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") после убийства в собственной квартире супругов 1928 и 1930 годов рождения.

Для установления личности преступника проводятся генетические, дактилоскопические, судебно-медицинские экспертизы. Следователи проверяют различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов.