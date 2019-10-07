Москалькова помогла восстановить права более 2,8 тысяч осужденных и обвиняемых в 2019 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с января по сентябрь оказала содействие в восстановлении прав свыше 2,8 тыс. осужденных и обвиняемых по всей стране. Об этом омбудсмен сообщила в ходе встречи с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).

"За 9 месяцев 2019 года удалось оказать содействие в восстановлении прав 2809 осужденных и обвиняемых по 125 жалобам. Все эти обращения касались широкого круга вопросов, среди которых право на медицинскую помощь, обеспечение питанием, перевод в колонию по месту постоянного проживания семьи и другие проблемы", - приводит в понедельник слова Москальковой ее пресс-служба.

Омбудсмен отметила, что за 9 месяцев этого года получила 291 обращение по вопросам нарушений прав человека в местах принудительного содержания, связанных с применением силы и специальных средств. "По каждой жалобе проводилась тщательная проверка с выездом в места заключения", - сказала Москалькова, добавив, что с января по август по факту неправомерного использования силы и специальных средств было возбуждено 10 уголовных дел.