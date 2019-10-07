Голикова: у Малявиной есть навыки системного продвижения федеральных инициатив

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина, которая может возглавить автономную некоммерческую организацию (АНО) "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения нацпроектов, имеет большой опыт продвижения федеральных инициатив, в том числе в сферах энергетики, здравоохранения, социальной защиты, образования и науки. Об этом ТАСС в понедельник заявила Голикова.

"У Софии Малявиной [есть] опыт работы с отраслями промышленности, энергетики, социальной сферы, здравоохранения, образования и науки. Она успешно участвовала в реализации десятков проектов, к ее безусловным заслугам можно отнести сопровождение стратегий промышленного развития, инфраструктурных проектов в энергетике, развитие программ здорового образа жизни в стране, восстановления института донорства крови, программы "Доступная среда" для инвалидов", - рассказала Голикова.

По ее словам, опыт работы Малявиной в Счетной палате "свидетельствует о компетенции эффективной и прозрачной организации проектов".

"Как ответственный секретарь Совета по вопросам попечительства в социальной сфере [Малявина] успешно взаимодействует с гражданским обществом, с некоммерческими организациями. Навыки системной комплексной работы по продвижению федеральных инициатив будут максимально востребованы на позиции руководителя АНО", - сказала вице-премьер.

Малявина родилась в 1982 году. В 2003 году окончила Тольяттинскую академию управления по специальности "Филология", в 2011 году получила степень кандидата философских наук в аспирантуре Института философии РАН. В 2004-2007 годах руководила пресс-службой Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2007-м стала помощником Голиковой, занимавшей тогда пост министра здравоохранения и социального развития. С 2012 по 2013 год Малявина занимала должность референта управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в Администрации президента РФ, с 2013 по 2018 год была директором департамента пресс-службы и информации в Счетной палате РФ.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.