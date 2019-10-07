Архиепископия русских церквей в Европе подпишет документ о воссоединении с РПЦ 3 ноября

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Представители Архиепископии русских церквей в Западной Европе отправятся в Москву для подписания документа о принятии в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ) 3 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

"Мы обрадованы этим решением и направимся 3 ноября в Москву для подписания документа", - сказал глава архиепископии.

Архиепископ отметил, что в понедельник провел телефонный разговор с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, во время которого обсуждалось принятое решение. "[Патриарх] сообщил мне, что синод [РПЦ] удовлетворил нашу просьбу и принял протокол, который прилагался к нашему обращению. Этот протокол мы разработали совместно с Московской патриархией", - добавил он.

Ранее в понедельник состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, принявшего решение о принятии в свою юрисдикцию обратившихся священнослужителей архиепископии. Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.