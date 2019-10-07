Минстрой разместил для обсуждения правила соцподдержки для граждан, утративших жилье в ЧС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минстрой России разместил для общественного обсуждения правила предоставления социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате последствий стихийных бедствий и других ЧС. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Принятие проекта постановления позволит обеспечить единый подход выделения средств из резервного фонда правительства РФ бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее в пресс-службе Минстроя сообщали, что среди первых регионов, в которых будут реализованы правила, субъекты Дальневосточного федерального округа, пострадавшие от паводка летом 2019 года. Это Хабаровский край, Еврейская автономная область и Амурская область.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек. В настоящее время, по данным МЧС, в Еврейской автономной области и Хабаровском крае подтопленными остаются 65 населенных пунктов - 119 жилых домов, почти 1,3 тыс. приусадебных участка и 107 участков автодорог.