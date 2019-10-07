Российские ученые-ядерщики создают экологически безопасные источники нейтронов

ТАСС, 7 октября. Ведущие российские ученые-ядерщики собрались в Калининграде в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта для совещания по вопросу создания экологически безопасных компактных источников нейтронов, которые можно использовать в технике, медицине, биологии и химии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Совещание "Проект DARIA" посвящено текущему состоянию проекта создания сети российских компактных источников нейтронов на основе ускорителей протонов. Проект предполагает, что сеть не использует деление ядер, не использует такие одиозные делящиеся элементы, как уран или плутоний. Новые установки экологически чисты и не нуждаются в серьезной охране, чем фундаментально отличаются от реакторов", - заявил заведующий лабораторией научно-образовательного центра "Функциональные наноматериалы" БФУ Евгений Климентьев.

По его словам, основные темы совещания связаны с ускорительной техникой, нейтронно-генерирующими мишенями, а также оптимальной приборной базой и использованием подобных источников для решения задач физики, материаловедения, биологии, а также для медицинских приложений.

В научный коллектив по созданию компактных нейтронных источников помимо БФУ входят ведущие институты и университеты страны: Петербургский институт ядерной физики, Санкт-Петербургский госуниверситет, Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики "МИФИ". При этом БФУ входит в состав участников проекта благодаря наличию действующего ускорителя протонов и ионов и специалистов с многолетним опытом работы на пучках частиц и излучений в пользовательских центрах.

"Компактные источники нейтронов и ускорители протонов университетского класса могут играть большую роль и в образовательном процессе: в подготовке физиков, материаловедов, инженеров, медицинского персонала. Кроме того, они имеют серьезное региональное значение, поскольку позволяют проводить терапию онкозаболеваний и наработку изотопов для нескольких методов диагностики", - отметили в БФУ.