Росгвардия не нашла нарушений при задержании на акции в Москве актера Устинова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии не нашла нарушений в действиях сотрудников ОМОН во время задержания актера Павла Устинова в ходе несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Устинов отправлял в ОНК обращение, в котором сообщил, что был избит при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил множественные травмы. Актер во время нахождения в СИЗО жаловался на боли в спине. Обращение Устинова также было направлено в адрес уполномоченного при президенте России по защите прав человека Татьяны Москальковой и омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой. В сентябре Мельников обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой проверить информацию об избиении актера во время задержания.

"Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли", - сказал Мельников.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья во время несанкционированной акции 3 августа. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на месте проведения акции оказался случайно: в тот день у него была назначена там деловая встреча. Адвокаты Устинова просили суд оправдать его, а Генеральная прокуратура - смягчить приговор и назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы. 20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде, а 30 сентября заменил наказание Устинову с 3,5 года колонии на год условно.