СПбГУ готов принять предложения сотрудников вуза о создании нового кампуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Концепция нового единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создавалась с учетом предложений представителей вуза, направить свои предложения можно и сейчас в рабочие группы университета, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

В сентябре СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса. Он будет расположен в Пушкинском районе города и сможет предоставить там жилье всем обучающимся. Позже несколько сотен сотрудников, студентов и выпускников вуза подписались под опубликованным открытым письмом, в котором они призывают пересмотреть концепцию, потому что, по их мнению, такое расположение ухудшит транспортную доступность вуза. Аналогичная петиция от имени студентов и выпускников СПбГУ размещена на площадке change.org.

"За время работы межведомственной группы созданной по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева под руководством министра экономического развития РФ универсантами были внесены многочисленные предложения относительно параметров, многие из которых были использованы при разработке концепции единого кампуса. И сегодня у всех желающих есть возможность направить свои предложения, но теперь уже в рабочие комиссии университета", - говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.

Объясняя расположение кампуса в Пушкинском районе города, в вузе пояснили, что непригодность существующих зданий для современных исследований специальная комиссия признала еще в 1915 году. Но тогда идею о едином кампусе реализовать не удалось, а уже в 1960-1970-х гг. году также не получилось полностью осуществить решение исполкома Ленсовета о строительстве зданий в Петродворцовском районе. В 1980-2000-х годах университет получил в разных частях города еще несколько зданий площадью более 100 тыс. кв.м., что еще больше усугубило территориальную разобщенность СПбГУ, считают в вузе.

"В результате сейчас более половины общей площади помещений университета находится в зданиях, которые располагаются далеко за пределами центральной части Санкт-Петербурга", - пояснили в пресс-службе.

В университете добавили, что большая часть существующих зданий - объекты культурного наследия и "не может быть в принципе приспособлена к требованиям современной науки и образования" и "обеспечить требуемые скорости развития университет не сможет".

В СПбГУ также пояснили, что участок, который городские власти подбирали для размещения единого кампуса, должен был соответствовать тем параметрам, которые определены межведомственной рабочей группой. При этом одним из главных требований было наличие в непосредственной близости территории для создания научно-технологической долины. Согласно концепции, ее площадь составляет 100 га.

Проект нового кампуса

18 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. В итоговых отчетах ректорского совещания вуза сообщалось, что стоимость нового кампуса, который планируется создать в Пушкинском районе города, оценивается в 45 млрд рублей, из них 19 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей - средства инвесторов в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Строительство планируется осуществлять в 2022-2026 гг.

На территории планируется создать научно-технологические комплексы - медицинский, инженерный, цифровой, учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежития вместимостью 25 тыс. мест, конгресс-центр, а также объекты спортивной инфраструктуры: плавательный бассейн, каток с искусственным льдом, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый стадион. Кроме того, в нескольких километрах от кампуса предполагается создать технологическую долину площадью не менее 100 га.

По данным вуза, сейчас университет располагается в Санкт-Петербурге в 227 зданиях, расстояние между некоторыми превышает 50 км. Это мешает развитию междисциплинарных программ, а также вынуждает студентов тратить на дорогу до трех часов в день, пояснили в университете. Концепция кампуса при этом предусматривает возможность проживания в нем 100% обучающихся, в том числе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В соответствии с концепцией общая площадь объектов только кампуса (без учета объектов технологической долины) - более 1 млн кв. м, территория кампуса - не менее 150 га.