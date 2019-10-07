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Комитет Думы намерен поддержать временный запрет на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ

Первый зампредседателя комитета Константин Затулин сообщил, что к тексту документа нет серьезных замечаний

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассмотрит на заседании во вторник внесенный группой депутатов законопроект о возможности временно (до 5 лет) ограничивать право на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ. Как сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Константин Затулин (фракция "Единая Россия"), инициатива будет рекомендована к принятию в первом чтении.

"Комитет поддержит этот законопроект. В общем, на мой взгляд, это просто внесение в закон тех внутренних ведомственных ограничений, которые всегда существовали", - сказал Затулин, заметив, что к тексту нет серьезных замечаний. По словам Затулина, он сам "знаком с некоторыми сотрудниками спецслужб, которые после выхода в отставку уже в Российской Федерации какое-то время не имели возможности выезжать за границу".

"Я сам в одном случае принимал усилия для того, чтобы направить гуманитарный конвой в Косово. Мне потребовалось привлечь одного из таких моих друзей. А поскольку он к тому времени еще только три года был в отставке, то пришлось решать эту проблему, чтобы ему разрешили выезд к месту прохождения этого конвоя", - сказал депутат, уточнив, что это произошло в 2001 году. "Так что на самом деле ничего необычного в этом нет, я не вижу никаких проблем, связанных с реализацией этого законопроекта", - заключил парламентарий.

Как пояснил ранее ТАСС автор документа Василий Пискарев, возглавляющий думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, в тех случаях, "когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп", выезд за рубеж для него может быть ограничен. По его словам, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием и иных особо тяжких преступлений.

Глава комитета также указывал на то, что "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности".

Среди соавторов законодательной инициативы - первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, замглавы комитета Александр Хинштейн, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Теги
РоссияШхагошев, Адальби ЛюлевичВалеев, Эрнест АбдуловичЗатулин, Константин ФедоровичХинштейн, Александр Евсеевич
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