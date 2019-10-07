Иудеи отмечают День искупления - Йом Кипур

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Кипур (на иврите - "День искупления", "Судный день" или "День прощения"). Это день поста, покаяния и отпущения грехов. По иудейской традиции, именно в этот день определяется судьба человека на весь следующий год.

"Считается, что в Йом Кипур прощаются грехи, которые человек совершил по отношению ко Всевышнему, но бог не может простить за другого человека. Поэтому именно перед Днем искупления принято анализировать прошедший год и думать о людях, которых мы могли обидеть, которым причинили боль, вред или урон. И если каждый из нас раскается и получит прощение тех, кого задел, то и Всевышний примет просьбу человека о прощении", - говорится в праздничном обращении президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, распространенном его пресс-службой.

По его мнению, умение прощать - это то, о чем особенно важно помнить в этот праздник. "Я желаю всем в этот Йом Кипур легкого поста, серьезной работы над собой, быть прощенными и суметь простить. Пусть святость этого дня и близость Всевышнего поможет каждому из нас стать хотя бы немного лучше", - цитирует раввина пресс-служба.

История Судного дня

Йом Кипур отмечается в 10-й день первого месяца еврейского лунно-солнечного календаря тишрей. После начала нового года - праздника Рош ха-Шана - человеку дается 10 дней на искупление грехов, в течение которых принято обдумывать совершенные поступки и просить прощения у друзей, родственников и Бога. В Йом Кипур выносится окончательное решение о судьбе человека в наступившем году. Согласно Торе, именно в Йом Кипур Моисей получил вторые Скрижали Завета на горе Синай 33 столетия назад.

Пока пророк был на горе Синай, евреи нарушили Завет Господа, сотворив себе идола для поклонения - золотого тельца. Увидев это, вернувшийся к своему народу Моисей в гневе разбил каменные плиты, на которых были начертаны данные ему Господом 10 заповедей, и созданного своими соплеменниками идола. Вернувшись на Синай, Моисей молился о прощении еврейского народа, который бог решил истребить за непокорность, попросив Всевышнего уничтожить вместе с евреями и его самого, если их грехи не будут прощены. Бог простил иудеев и передал пророку новые Скрижали Завета, а день, в который это произошло, называется "Днем прощения" или "судным днем".

Традиции праздника

В Йом Кипур Талмуд (свод положений иудаизма) предписывает верующим соблюдать пост, который не распространяется на детей до девяти лет, а также ряд запретов - на умывание, умащение тела, ношение кожаной обуви и на супружескую близость. Пост, продолжающийся около 25 часов, начинается до захода солнца накануне праздника и заканчивается с наступлением вечера через сутки. Перед началом поста иудеи совершают праздничную трапезу (сеуда мафсекет) и зажигают в доме свечи. В Йом Кипур принято надевать белую одежду, которая является символом чистоты.

Древней традицией праздника является произнесение молитв и вращение курицы или петуха над головой - капарот. Считается, что птица, которую потом приносят в жертву, вбирает в себя грехи человека. Сегодня для выполнения обычая капарот вместо птиц чаще используют деньги, которые идут на благотворительные цели.

Богослужение в синагоге в Йом Кипур длится с утра до ночи с короткими перерывами. В молитвах верующие исповедуются Всевышнему в грехах, которые совершили за прошлый год. В конце службы в синагогах трубят в шофар (духовой ритуальный инструмент из рога животного), звук которого в Йом Кипур означает вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. После завершения молитв и поста семьи собираются на праздничный ужин, за которым на стол обязательно подаются сладкие блюда.

В Израиле в Йом Кипур закрыты предприятия и учреждения, прекращается движение общественного транспорта и авиасообщение.