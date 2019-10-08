СМИ: в пилотном туре на Курилы примут участие 17 японцев

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Группа в составе 17 японских туристов примет участие в пилотном туре на южную часть Курильских островов, который запланирован на 11-16 октября. Как сообщил во вторник телеканал NHK , путевка обойдется каждому в 300 тысяч иен ($2,8 тыс.).

Всего, как отмечало Министерство иностранных дел Японии, в поездку отправятся 50 человек, включая чиновников ведомства, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков. Группа прибудет на северо-восточную оконечность Хоккайдо заранее и в течение 9 и 10 октября посетит города Немуро, Накасибецу и Бецукай. После этого, если позволят погодные условия, 11 октября они отправятся на Курилы на теплоходе "Этопирика" из порта Немуро.

С 11 по 13 октября туристическая группа посетит Кунашир, с 14 по 15 - Итуруп, а 16 октября вернется обратно на Хоккайдо. В программу тура войдет, в частности, посещение православных храмов и музеев на острове Кунашир, а также посещение горячих источников и осмотр белых скал на острове Итуруп. Как сообщает NHK, поездка покрывается японской страховкой для перемещений по Японии. Во избежание каких-либо инцидентов японцам будет нельзя покидать территорию гостиниц в вечернее время.

По островам туристы смогут передвигаться на автобусах. Поскольку среди них в основном пожилые, в поездку японская сторона решила взять передвижные туалеты.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.