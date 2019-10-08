В Еврейской АО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

ТАСС, 8 октября. Специалисты зарегистрировали 10 очагов заболевания африканской чумой свиней в Еврейской АО, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее областные власти сообщали об очагах в населенных пунктах Биджан, Степное, Новое, Дежнево, Амурзет, заболевание также было выявлено в хозяйствах между селами Башмак и Кирово.

"В Еврейской автономной области официально зарегистрировано 10 очагов африканской чумы свиней (АЧС), все они расположены в одном Ленинском районе ЕАО", - говорится в сообщении на сайте.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых мертвыми обнаружили местные охотники. Сообщается, что в селах Дежнево и Амурзет все карантинные мероприятия выполнены: животноводческие помещения, дворы и дороги продезинфицированы, поголовье свиней уничтожено. Карантин в этих селах снят, однако разводить новых животных можно будет только через год.

В других населенных пунктах мероприятия по ликвидации очагов АЧС продолжаются. Всего в ЕАО заражены 600 свиней. Уничтожено будет все поголовье, поскольку это единственная мера, позволяющая справиться с заболеванием.

В соседнем с ЕАО Хабаровском крае случаев заболевания пока не выявлено. ЕАО и Хабаровский край связывает Амурский мост, на котором круглосуточно работает ветеринарно-полицейский пост. Дикие кабаны реку не переплывут, однако смогут перейти по льду, когда Амур замерзнет. В целях профилактики специалисты Россельхознадзора рекомендуют хабаровским фермерам максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах. Очаги АЧС также фиксируются в Приморье и в Амурской области.