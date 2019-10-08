Хабаровскому краю необходимо 4,6 млн рублей ежегодно на авиаперелеты для детей-инвалидов

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Около 4,6 млн рублей в год потребуется хабаровским властям для оплаты авиабилетов для детей с инвалидностью и их сопровождающих. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности во время Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке пообещал рассмотреть возможность субсидирования проезда детей-инвалидов с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России авиационным транспортом.

"При средней стоимости авиабилета в оба конца 30 тыс. рублей для обеспечения детей-инвалидов авиабилетами вместо железнодорожных за счет средств краевого бюджета с учетом сопровождающих их лиц потребуется дополнительно 4,6 млн рублей в год", - сказал Витько.

Всего в Хабаровском крае свыше 5 тыс. детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Ежегодно до 500 детей проходят специализированное, высокотехнологичное лечение в федеральных государственных медучреждениях - в их филиалах в крае, а также за пределами региона. Более 70% направляются на лечение в клиники Москвы, уточнил Витько. Около половины из этих детей являются инвалидами.

Проезд детей с инвалидностью к местам лечения оплачивается Хабаровским территориальным фондом социального страхования РФ за счет средств федерального бюджета. А за счет краевого бюджета оплачивается проезд к месту лечения и обратно детей без инвалидности и сопровождающих их взрослых. В 2019 году на эти цели было выделено 16,7 млн рублей, добавил министр.

"За восемь месяцев 2019 года проездом к месту лечения и обратно авиатранспортом за счет средств федерального бюджета было обеспечено 155 детей-инвалидов, 51 ребенку предложен проезд железнодорожным транспортом, к концу года их число составит 77 человек, а с учетом сопровождающих лиц - 154 человека", - сказал Витько. Из Хабаровска до Москвы самолетом лететь около восьми часов, поездом добираться шесть-семь дней.

Субсидирование проезда

В соседней с Хабаровским краем Амурской области стараются отправить детей на лечение более удобным видом транспорта. Как рассказали агентству в Амурском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, снизить цены на авиабилеты для льготников мог бы рост объема субсидированных перевозок с дальневосточных регионов. Там уточнили, что основанием для перевозки ребенка самолетом является наличие заболевания или травма спинного мозга. При других заболеваниях перевозка самолетом не обязательна. В этих случаях она возможна только в случае меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда поездом.

"Сотрудники регионального отделения пользуются любыми возможностями закупить перевозку по приемлемым ценам и направить на дальнее расстояние самолетом по наиболее комфортному маршруту из тех, которые представляются авиаперевозчиками в Приамурье", - отметили в отделении. В частности, специалисты прозванивают авиакомпании, ведут мониторинг цен на авиабилеты, чтобы найти приемлемые цены и удобные маршруты. Так, в 2018 году региональное отделение выдало детям-инвалидам 1094 направлений на проезд к месту лечения и обратно, из них 636 - авиаперелет, в этом году на обеспечение проездом выписано 700 направлений, в том числе 220 - на авиаперелет, ожидаются еще заявки. Чаще всего дети с инвалидностью направляются на госпитализацию в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Хабаровск, Ессентуки, Новосибирск и другие города.