В Приамурье открыли мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 октября. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски чемпиону мира и Европы Андрею Драчеву состоялось в городе Райчихинске Амурской области, сообщила во вторник журналистам пресс-служба городской администрации.

"7 октября в городе Райчихинске открыли мемориальную доску в честь российского пауэрлифтера и бодибилдера, чемпиона России 2014 года, серебряного призера чемпионата мира 2011 года и Европы 2010 года, мастера спорта России международного класса, неоднократного призера Дальневосточного федерального округа Андрея Константиновича Драчёва", - говорится в сообщении.

Инициатором открытия мемориальной доски стал отец спортсмена. Этот вопрос поддержали в администрации города.

Драчев был убит в Хабаровске в 2017 году в уличной драке бойцом ММА (смешанные единоборства) Анаром Аллахверановым, которого приговорили к 18 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. В колонию-поселение отправили также сотрудников Росгвардии, которые видели драку, но не задержали участников.