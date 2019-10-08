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В МЧС напомнили жителям Забайкалья об угрозе нападения медведей

На территории региона обитают около 2,5 тыс. медведей
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство природы Забайкальского края и региональный главк МЧС призвали жителей региона к осторожности и бдительности после участившихся в регионе случаев выхода медведей к населенным пунктам и нападения хищников на людей.

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"Медведь обладает неограниченной всеядностью, он почти все время ищет, что поесть, и человеческая пища ему не чужда. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от пикников и так далее приводят к развитию опасных для человека ситуаций", - говорится в сообщении ГУ МЧС Забайкальскому краю. Ведомство публиковало на своем сайте правила поведения при встрече с медведем. Например, людям советуют ходить по лесу группами, громко разговаривая или распевая песни, а при встрече с животным не поворачиваться к нему спиной и не убегать.

По данным Минприроды, в Забайкалье обитают около 2,5 тыс. медведей, и их число постоянно растет. Квота на отстрел животных составляет 150 особей. По оценке министерства, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за плохого урожая грибов и ягод. Прежде всего их привлекают свалки вокруг городов и сел.

Минприроды Забайкальского края также призвало жителей соблюдать меры безопасности: отказаться от походов в лес, не устраивать свалки, а при выходе медведей к населенным пунктам немедленно сообщать об этом в экстренные службы.

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