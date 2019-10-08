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Полиция хочет взыскать с Навального и его сторонников около 18 млн рублей

Московский главк МВД просит возместить ущерб, причиненный в связи с "привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский главк МВД хочет взыскать с блогера Алексея Навального и его сторонников около 18 млн рублей за привлечение сил ведомства для охраны порядка на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Симоновского суда столицы, который будет рассматривать иски полиции.

ГУ МВД по Москве подало два иска. Один - к Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также к координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Второй иск подан к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.

"В обоих случаях истец просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет взыскать 8 млн 489 тыс. 156 рублей за акцию 27 июля. Исковые требования по второму иску составляют 9 млн 402 тыс. 33 рубля", - сказали в пресс-службе суда.

Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 21 октября.

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