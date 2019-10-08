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СМИ: экоактивисты облили искусственной кровью статую "Атакующего быка"

Акцию организовало движение Extinction Rebellion

ТАСС, 8 октября. Группа демонстрантов вылила красную краску на статую "Атакующего быка" в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Daily News.

Протест организовало природозащитное движение Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Полиция задержала одного из трех протестующих, причастных к акту вандализма, еще двоим удалось сбежать. Всего по результатам акции в Нью-Йорке было арестовано почти 100 человек.

Как сообщает канал CNBC, "Бык с Уолл-стрит" является символом капитализма и поэтому не в первый раз становится жертвой защитников окружающей среды. Cтатуя расположена в южной части Манхэттена, напротив Нью-Йоркской фондовой биржи.

Организация Extinction Rebellion, созданная год назад в Великобритании, приступила в понедельник к крупной международной акции в защиту экологии и биоразнообразия планеты. Активисты организации намерены блокировать улицы и площади в 60 крупнейших городах планеты.

Ранее полиция арестовала четверых представителей движения Extinction Rebellion, выливших красную краску на здание министерства финансов в Лондоне.

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