Туристы пытаются успеть взойти на гору Улуру в Австралии перед ее закрытием для посещений

СИДНЕЙ, 8 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Сотни туристов ежедневно выстраиваются в очереди, чтобы взойти на священную гору Улуру в Красном центре Австралии до того, как вершина будет полностью закрыта для посещения туристов. По словам менеджера национального парка Улуру-Ката Тьюта Майка Миссо, в последние недели красная гора стала одним из самых оживленных мест в Австралии. "Государственная служба парков не ведет точный подсчет туристов, но в последние дни приблизительно тысяча человек поднимаются на Улуру ежедневно. Это, определенно, самое горячее время за последние десять лет", - рассказал Миссо в интервью телеканалу SBS. По его словам, такой ажиотаж вызван решением правительства Австралии закрыть Улуру для всех посетителей с 26 октября текущего года.

Улуру считается священным местом аборигенов племени Анангу, и запрет на ее посещение инициирован именно ими. "Коренные племена - настоящие хозяева этой земли с нетерпением ждут, когда запрет на восхождения вступит в силу, а мы надеемся, что это станет новым импульсом в развитии парка Улуру-Ката Тьюта, расположенного вокруг горы. Ведь именно природные и культурные ценности - это главные достопримечательности парка и возвращение Улуру исконным владельцам принесет нашим гостям новые знания и впечатления", - пояснил Миссо.

Решение о запрете доступа туристов на вершину Улуру вызвало в Австралии широкую общественную дискуссию. Мнения, высказываемые жителями континента в социальных сетях, разделились полярно. Одни убеждены, что посещение туристами священного места аборигенов - это "проявление неуважения и демонстрация превосходства", а другие считают, что Улуру принадлежит всем жителям Австралии, вне зависимости от их происхождения, и туристы вполне имеют право наслаждаться этим уникальным природным объектом. Однако на посещаемость горы эти споры мало влияют - туристы ежедневно прибывает к ее подножию, чтобы, отстояв пару часов в очереди, подняться на 340 метров вверх к "месту силы Улуру" - ее вершине до того, как эта дорога будет закрыта навсегда.