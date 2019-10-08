Туристы пытаются успеть взойти на гору Улуру в Австралии перед ее закрытием для посещений

СИДНЕЙ, 8 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Сотни туристов ежедневно выстраиваются в очереди, чтобы взойти на священную гору Улуру в Красном центре Австралии до того, как вершина будет полностью закрыта для посещения туристов.
По словам менеджера национального парка Улуру-Ката Тьюта Майка Миссо, в последние недели красная гора стала одним из самых оживленных мест в Австралии. "Государственная служба парков не ведет точный подсчет туристов, но в последние дни приблизительно тысяча человек поднимаются на Улуру ежедневно. Это, определенно, самое горячее время за последние десять лет", - рассказал Миссо в интервью телеканалу SBS. По его словам, такой ажиотаж вызван решением правительства Австралии закрыть Улуру для всех посетителей с 26 октября текущего года.
Улуру считается священным местом аборигенов племени Анангу, и запрет на ее посещение инициирован именно ими. "Коренные племена - настоящие хозяева этой земли с нетерпением ждут, когда запрет на восхождения вступит в силу, а мы надеемся, что это станет новым импульсом в развитии парка Улуру-Ката Тьюта, расположенного вокруг горы. Ведь именно природные и культурные ценности - это главные достопримечательности парка и возвращение Улуру исконным владельцам принесет нашим гостям новые знания и впечатления", - пояснил Миссо.
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My time on the lands is quickly drawing to a close. This picture I think sums up my experiences on the lands. I have made some good friends and been very lucky to experience what so few police have. Thanks @southaustraliapolice #desert #copsaretops #centralaustralia #remotepolicing #police #outback #communityengagment #amata #onpatrol #apylands #policing #thisisaustralia #outbackcop #australia #policeofficer #sapol #travelaustralia #wanderaustralia #ig_australia #downunder #uluru #travelaustralia #australia_oz #friends #straya #outbacklife #outbackaustralia #australianbush #australiagram #country
Решение о запрете доступа туристов на вершину Улуру вызвало в Австралии широкую общественную дискуссию. Мнения, высказываемые жителями континента в социальных сетях, разделились полярно. Одни убеждены, что посещение туристами священного места аборигенов - это "проявление неуважения и демонстрация превосходства", а другие считают, что Улуру принадлежит всем жителям Австралии, вне зависимости от их происхождения, и туристы вполне имеют право наслаждаться этим уникальным природным объектом. Однако на посещаемость горы эти споры мало влияют - туристы ежедневно прибывает к ее подножию, чтобы, отстояв пару часов в очереди, подняться на 340 метров вверх к "месту силы Улуру" - ее вершине до того, как эта дорога будет закрыта навсегда.
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U L U R U - wishing the community all the best with sharing their love of #Uluru in a way that is consistent with their spiritual beliefs and preferences. Climbing Uluru against the preference of the community/owners is a uniquely selfish act that I will never understand. Always was. Always will be. Indigenous land. #respect ❤️
Впрочем, заглядывая в будущее, Майк Миссо уверен, что туристы продолжат приезжать к Улуру и после запрета, поскольку опросы посетителей парка свидетельствуют, что далеко не каждый желает совершить восхождение к ее вершине, и многим достаточно прогулки по парку у подножия горы. "Количество посетителей неуклонно растет в течение последних пяти-шести лет, поэтому мы не думаем, что закрытие восхождения значительно снизит эти цифры", - добавил Миссо.
Священная гора Улуру
Улуру - сформировавшаяся около 680 млн лет назад массивная оранжево-коричневая скала овальной формы, расположенная в центре австралийского континента в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. Размеры Улуру составляют 3,6 на 3 км, а ее высота - 348 метров. По всей поверхности гора покрыта параллельными бороздами глубиной до 2 м, а ее основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. Уникальный горный исполин состоит из красного песчаника, особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от освещения в течение суток: на рассвете черный силуэт горы светлеет, приобретая темно-лиловый оттенок, потом Улуру становится пурпурно-красным, затем розовым, а к полудню становится золотым. Для местных аборигенов Улуру - священное место силы и связи с духовными предками, которые сформировали Землю.