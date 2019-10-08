Польский конструктор создал монстр-трак, использовав колеса от "Кировца"

ВАРШАВА, 8 октября. /ТАСС/. Польский конструктор-любитель построил огромный монстр-трак, претендующий на звание самого большого в мире. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

Высота машины - 3,5 м, длина - более 10 м. Базой стал кузов от автомобиля Nissan Titan, а 26-дюймовые колеса создатель машины позаимствовал у российского трактора "Кировец". Монстр-трак оснащен двумя мощными двигателями.

"Я с малых лет мечтал о такой машине", - рассказал журналистам конструктор и водитель монстр-трака. По его словам, в детстве он играл с такой игрушечной машинкой, а когда вырос, решил сделать настоящую.

Для воплощения мечты потребовался целый год, в ходе которого собирались и подгонялись детали от разных грузовиков. В результате, как заявил конструктор, получилась машина, которой могут позавидовать даже на родине монстр-траков - в США. Автомобиль способен развивать скорость до 100 к/ч, а в его кабине и кузове могут разместиться 24 человека.