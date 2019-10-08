Онкологи Кубани провели первую операцию "девочке-бабочке" из США

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Врачи-онкологи в Краснодаре успешно провели первую операцию шестимесячной пациентке из США, удалив часть большого новообразования на лице, которой не смогли помочь медики на родине, девочка чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС во вторник сообщил коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Ранее сообщалось, что у ребенка диагностировали меланоцитарный невус. Это новообразование, которое расположено у девочки на лице, оно может переродиться в раковое заболевания. Врачи из США не взялись за лечение пациентки, так как по их методике необходимо было проводить до 80 операций под общим наркозом, организм ребенка мог бы не выдержать их. Об истории девочки с новообразованием в виде "маски Бэтмэна" на лице узнали онкологи из Краснодара и пригласили ее вместе с мамой на лечение на Кубани, предложив метод фотодинамической терапии.

"Первая операция прошла успешно, девочка кушает, пьет, никаких лекарств не употребляет - ни жаропонижающих, ни обезболивающих. Мы обработали часть невуса, расположенную на лбу ребенка", - сказал Алексуткин.

Он уточнил, что в ходе первой операции уже удалось удалить часть новообразования, расположенного на лбу ребенка.

Онкологи в Краснодаре планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка 1,5 лет. На данный момент угрозы перерождения новообразования в раковое нет.