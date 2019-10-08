Директор Эрмитажа Пиотровский стал почетным гражданином Еревана

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Совет старейшин Еревана на очередном заседании принял решение присвоить звание почетного гражданина Еревана директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Прошлым летом делегация мэрии Ереван с официальным визитом посетила Санкт-Петербург, где мне посчастливилось встретиться с Михаилом Борисовичем. Великий ученый с большой теплотой говорил о культурном и историческом наследии Армении и, в частности, Эребуни. В популяризации темы древней крепости как мы знаем, огромную роль сыграла семья Пиотровских. Кстати, во время нашей экскурсии по Эрмитажу мы чувствовали особое внимание, которое здесь уделяется урартскому наследию", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Еревана Айк Марутян.

Он также отметил, что директор Эрмитажа активно интересуется состоянием раскопок вокруг крепости Эребуни и на холме Кармир Блур, где обнаружены остатки древних поселений.

"Мы договорились с Михаилом Борисовичем, что во время его визита обязательно посетим место раскопок и покажем, какая колоссальная работа здесь проделана. Что касается сегодняшнего решения Совета старейшин, то очень символично, что звание почетного гражданина присвоено в дни празднования 2801-летия Еревана", - сказал Марутян.

Михаилу Пиотровскому присвоено звание почётного гражданина Еревана за неоценимый вклад в деле развития армянской культуры, за сохранение культурных ценностей всемирного наследия, за долгую и плодотворную деятельность и в честь празднования 2801-летия Еревана.