Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

"Мы сейчас комплексно оцениваем все сервисы и услуги на вокзалах, ищем новые подходы, повышаем качество обслуживания", - пояснил представитель учреждения. "С 1 января 2020 года", - ответил он на вопрос о том, когда вокзальные туалеты станут бесплатными по всей России.

"Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан [с жалобами] на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги "санитарная комната", - пояснили в дирекции и отметили, что на 87 вокзалах взимание платы оказывается экономически неоправданным, а на 80 станциях услуга уже предоставляется бесплатно.

"Так, в целях формирования положительного имиджа РЖД (ОАО "Российские железные дороги") и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставлении данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций", - отметили в пресс-службе.

Всего в крупных городах России существует 344 железнодорожных вокзала дальнего следования. Как отмечала ранее во вторник газета "Гудок", сейчас правом бесплатного посещения туалета, помимо льготников, обладают пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.