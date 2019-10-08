Более 46,5 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" за первые дни после объявления регистрации получили более 46,5 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В пятницу он [конкурс] стартовал, сейчас утро вторника - второй рабочий день, выходные не берем. Сейчас у нас 46570 регистраций. То есть более 46 тыс. регистраций за неполные два рабочих дня", - сказал Кириенко.

Он напомнил, что о начале конкурса было объявлено на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которое состоялось 4 октября в Сочи. Регистрация продлится до 27 октября.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.