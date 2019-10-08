Голикова призвала женщин активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Женщины-управленцы должны активнее подавать заявки на конкурс управленцев "Лидеры России". Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса "Лидеры России".

"Конечно, гендерное равенство никто не отменял, но мне сейчас хочется обратиться к нашим женщинам, девушкам, чтобы они активнее подавали свои заявки [на конкурс "Лидеры России"] и дали фору нашим мужчинам, потому что женщины-управленцы - они более собранные и более активные и, самое главное, если они принимают решение, то непременно доводят его до конца в отличие от некоторых мужчин", - сказала она.

В 2017-2018 годах на конкурс было подано 199 тыс. заявок, в 2018-2019 - 227 тыс. заявок. Доля заявок, поданных женщинами, составила 15% за два года.

"Первая статистика говорит о том, что процент девушек, которые подали заявки, выше чем в том году", - отметил в ходе пресс-конференции руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Суперфинал конкурса состоится в марте 2020 года.